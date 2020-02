Im UNO-Sicherheitsrat hat die Türkei Syrien mit weiteren Vergeltungsschlägen gedroht.

Man wolle keinen Krieg, werde aber nicht zögern, Gewalt anzuwenden, wenn die Sicherheit der Türkei bedroht sei, sagte der türkische Botschafter Sinirlioglu bei einer Dringlichkeitssitzung in New York. Gestern waren bei einem Luftangriff in der nordsyrischen Provinz Idlib mindestens 33 türkische Soldaten getötet worden. Daraufhin griff die türkische Armee mehrere Stellungen der von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen an. Ankara forderte zudem einen Beistand von Nato und internationaler Gemeinschaft ein. Staatschef Erdogan und Russlands Präsident Putin wollen in der kommenden Woche in Moskau zusammenkommen.



UNO-Generalsekretär kündigte derweil eine weitere humanitäre Mission für die eingeschlossenen Menschen im Norden Syriens an. Sie werde derzeit vorbereitet, erklärte er.