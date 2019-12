Die Türkei hat an Russland appelliert, in eine neue Waffenruhe in der nordsyrischen Provinz Idlib einzuwilligen.

Die Bombardierungen dort müssten sofort aufhören, sagte ein Regierungssprecher in Ankara. Eine türkische Delegation war am Montag nach Moskau gereist, um sich für eine Waffenruhe einzusetzen. Zwar war bereits im September 2018 eine Waffenruhe für die Region vereinbart worden. Im April begannen die syrischen Truppen aber eine neue Offensive gegen die islamistischen Rebellen in Idlib.



In den vergangenen Wochen verstärkten die syrische Armee und die mit ihnen verbündeten russischen Truppen die Luftangriffe. Nach Angaben von Aktivisten bombardierten russische Kampfjets gestern eine Schule. Zehn Menschen wurden getötet, darunter sechs Kinder.