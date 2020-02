Nach einem Angriff der syrischen Armee in der umkämpften nordwestsyrischen Region Idlib mit fünf getöteten türkischen Soldaten hat die Türkei einen Vergeltungsschlag verübt.

Man habe mehr als 100 Ziele des syrischen Militärs angegriffen, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Dabei seien zahlreiche syrische Soldaten getötet und Panzer zerstört worden.



Die Türkei unterstützt in dem Bürgerkrieg in Syrien Rebellen. Sie hatte sich mit Russland, das hinter der syrischen Regierung steht, auf eine Deeskalationszone für Idlib geeinigt und dort zwölf Beobachtungsposten errichtet. Dennoch ist das syrische Militär auf dem Vormarsch und hat große Geländegewinne verkündet.