Die mit Russland vereinbarte Feuerpause in der syrischen Provinz Idlib wird dem türkischen Verteidigungsministers Akar zufolge eingehalten.

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe sei keine einzige Verletzung aufgetreten, erklärte Akar in Ankara. Zugleich verwies er darauf, dass die Türkei das Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch nehme, wenn es einen Angriff auf ihre Streitkräfte gebe.



Dagegen meldete die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte Verstöße gegen die Feuerpause. So seien bei Gefechten zwischen syrischen Regierungstruppen und Kämpfern einer islamistischen Rebellengruppe in Idlib nahe der türkischen Grenze 15 Menschen getötet worden.