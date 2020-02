UNO-Generalsekretär Guterres hat ein Ende der Kämpfe zwischen der Türkei und Syrien in der letzten von Rebellen gehaltenen syrischen Provinz Idlib verlangt.

Dass die türkische und syrische Armee sich gegenseitig bombardierten, sei äußerst besorgniserregend, sagte Guterres in New York. Der nun seit bald neun Jahren andauernde Konflikt lasse sich nicht militärisch, sondern nur politisch lösen.



Bei den Kämpfen waren am Montag zahlreiche Menschen getötet worden, darunter mindestens fünf türkische Soldaten. Auslöser war nach Angaben aus Ankara der Beschuss türkischer Stellungen durch die syrische Armee. Die türkischen Soldaten reagierten mit Vergeltungsangriffen.



Die türkische Armee verfügt in Idlib über zwölf Beobachtungsposten. Diese waren auf der Grundlage eines Abkommens mit Russland eingerichtet worden. Russland, der Verbündete des syrischen Machthabers Assad, und die Türkei, die einige Rebellengruppen gegen Assad unterstützt, hatten Idlib 2017 zur Deeskalationszone erklärt.