Europäischer Gerichtshof

Der Europäische Gerichtshof (www.imago-images.de/ imagebroker)

Das entschied der Europäische Gerichtshof und bezeichnete damit eine Anpassung der Familienbeihilfe für Wanderarbeiter in Österreich als rechtswidrig. Die sogenannte Indexierung des Kindergeldes und anderer familiärer Steuervorteile war ein Prestigeprojekt der Regierung aus ÖVP und FPÖ und wurde 2019 eingeführt. Damit wurde zum Beispiel das Kindergeld an EU-Bürger in Österreich an die Höhe der Lebenshaltungskosten im Wohnland der Kinder angepasst. Kinder in Irland bekamen damit mehr Geld, Kinder in Rumänien nicht einmal die Hälfte von dem, was in Österreich ausgezahlt wird.

Die EU-Kommission erachtete die Regelung als diskriminierend und als Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit; die Luxemburger Richter schlossen sich dem an. Österreich drohen nun Nachzahlungen. Aus dem Familienministerium dazu hieß es, man sei auf alle etwaigen Rechtsfolgen vorbereitet.

(Az: C-328/20)

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.