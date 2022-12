Gaslieferungen

Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nehmen an einer Pressekonferenz am Sitz der EU in Brüssel teil. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

2023 könnte die Lage sehr viel schwieriger werden als im ablaufenden Jahr, sagte der Chef der Energieagentur, Birol, nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Russland könnte etwa seine restlichen Lieferungen einstellen und das globale Angebot an Flüssiggas könnte knapp sein - vor allem, wenn die Nachfrage in China wieder ansteige. Zudem könne man sich nicht auf ähnlich milde Temperaturen wie in dieser Saison verlassen. Dadurch könnten den EU-Staaten laut der IEA rund 30 Milliarden Kubikmeter Gas fehlen. Insgesamt benötigt die EU demnach knapp 400 Milliarden Kubikmeter Gas im nächsten Jahr.

Von der Leyen betonte, die Vorbereitung für den nächsten Winter müssten jetzt beginnen. Dafür müsse Europa die Anstrengungen unter anderem bei gemeinsamen Gaseinkäufen und dem Ausbau erneuerbarer Energien verstärken.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.