IEA-Direktor Fatih Birol (AP Photo / Michel Euler)

Diese dürften nicht Opfer der russischen Aggression werden, sagte der Direktor der Agentur, Birol, auf einer Tagung in Paris. So habe bereits die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Krise zum höchsten CO2-Ausstoß aller Zeiten weltweit geführt. US-Energieministerin Granholm rief zu verstärkten öffentlichen Investitionen in saubere Energien auf. Die vom Ukraine-Krieg ausgelöste Energie-Krise und die Klima-Krise müssten gleichzeitig angegangen werden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.