Pleite der "Silicon Valley Bank"

Die SVB habe in hohem Maße länger laufende Anleihen gekauft, deren Kurse durch die steigenden Zinsen gefallen seien, sagte Fuest der Mediengruppe Bayern. Das könne zum Problem werden, wenn Banken das Risiko nicht absicherten und weil sie nach wie vor zu wenig Eigenkapital haben müssten. Man habe jetzt eine Situation, in der das Vertrauen in Kreditinstitute erschüttert sei. Dass die US-Regierung die Einlagensicherung für Kunden über die bisherige Garantie-Marke von 250.000 Dollar ausgeweitet habe, zeige, wie ernst die Lage sei.

