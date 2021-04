Fast die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland hat nach eigenen Angaben massive Probleme bei den Lieferketten.

Wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung in München mitteilte, boomt die Industrie, sieht aber zunehmend Schwierigkeiten bei den Vorprodukten. Grund sei die dritte Corona-Infektionswelle. Dadurch komme es etwa zu Engpässen bei den Halbleitern. Insgesamt habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im April aber leicht verbessert. So stieg der Ifo-Index um 0,2 Punkte auf 96,8 Zähler und damit auf den höchsten Wert seit Juni 2019.

