Die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im Oktober wegen steigender Corona-Infektionszahlen eingetrübt.

Wie das Ifo-Institut in München mitteilte, fiel der Geschäftsklima-Index gegenüber dem Vormonat um 0,5 auf 92,7 Punkte. Der Rückgang war stärker als von Analysten erwartet. Zuvor war der Ifo-Index fünf Monate in Folge gestiegen.



Ifo-Präsident Fuest sagte, die Sorgen der deutschen Wirtschaft nähmen wieder zu. Die Unternehmen blickten deutlich skeptischer auf die Entwicklung in den kommenden Monaten.



Für den Geschäftsklimaindex werden monatlich rund 9.000 Unternehmen befragt.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.