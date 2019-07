Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich weiter eingetrübt.

Der Ifo-Geschäftsklima-Index fiel im Juli zum vierten Mal in Folge, und zwar um 1,8 Punkte auf 95,7 Zähler, wie das Forschungsinstitut in München mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit April 2013. Analysten hatten nur mit einem leichten Rückgang gerechnet. Mit einer Besserung der Lage sei vorerst nicht zu rechnen, denn die Unternehmer blickten auch pessimistischer auf die kommenden Monate, erklärte Ifo-Präsident Fuest.



Der Geschäftsklima-Index basiert auf der Befragung von etwa 9.000 Unternehmen. Der Indikator gilt gemeinhin als verlässliche Schätzgröße für das künftige Wirtschaftswachstum in der größten Volkswirtschaft Europas.