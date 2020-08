Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert sich nach dem Einbruch durch die Coronakrise wieder.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für August kletterte auf 92,6 Zähler. Das sind 2,2 Punkte mehr als im Juli. Ifo-Präsident Fuest sagte in München, die deutsche Wirtschaft sei auf Erholungskurs.



Zugleich sagte der Ifo-Experte Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters, der Aufschwung beim Geschäftsklikma sei noch fragil. Hier sei man noch nicht auf dem Vorkrisenniveau angekommen. Dennoch zeichne sich für das laufende Sommerquartal ein kräftiges Wachstum ab nach der schweren Corona-Rezession im ersten Halbjahr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im dritten Quartal um knapp sieben Prozent zulegen, prognostizierte Wohlrabe. "Es ist viel Hoffnung in der deutschen Wirtschaft, dass der Aufschwung weitergeht".



Die Exporterwartungen der Unternehmen sind im August allerdings leicht gesunken. "Das Auslandsgeschäft bleibt schwierig", meinte der Ifo-Experte mit Blick auf die Rezession bei vielen Handelspartnern. "Angesichts der fragilen Lage in den anderen europäischen Ländern schlägt sich die deutsche Exportwirtschaft aber ganz gut."