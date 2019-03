In der Debatte um eine Reform des Unterhaltsrechts hat das Münchner ifo-Institut vorgeschlagen, Finanzämter mit der Rückforderung von staatlichen Leistungen zu betrauen.

Die Jugendämter hätten keinerlei Anreiz, den Unterhaltsvorschuss von säumigen Vätern wieder einzutreiben, sagte ifo-Direktor Peichl den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem seien Sozialarbeiter für die Überprüfung der Einkommensnachweise nicht entsprechend ausgebildet.



Dem Bericht zufolge hatte der Staat im vergangenen Jahr in rund 780.000 Fällen Unterhaltsvorschuss geleistet, weil getrennt lebende Elternteile kein Geld für ihre Kinder gezahlt hatten. Die Rückholquote lag bei 13 Prozent. ifo-Direktor Peichl betonte, würde der Staat besser durchgreifen, könnte die Quote dreimal so hoch sein. Zuletzt hatte sich Familienministerin Giffey - SPD - für Änderungen im Unterhaltsrecht ausgesprochen. Sie drohte säumigen Zahlern mit Fahrverboten.