In Deutschland könnten einer Studie zufolge deutlich mehr Menschen in der Corona-Krise im Homeoffice arbeiten.

Laut der Untersuchung des Ifo-Instituts waren im Februar nur rund 30 Prozent der Beschäftigten mindestens teilweise von zu Hause aus tätig. Das Potenzial liege bei 56 Prozent, die Firmen und die Mitarbeiter schöpften es bei weitem nicht aus, sagte Ifo-Forscher Alipour in München. Die im Januar beschlossene Pflicht der Firmen zum Homeoffice sei deshalb bislang zum Teil verpufft. Damit mehr Menschen von zu Hause aus arbeiteten, könne etwa die Homeoffice-Pflicht auf die Arbeitnehmer ausgedehnt werden. Aktuell gebe es in Deutschland lediglich die Bitte an die Arbeitnehmer, ein Angebot zum Homeoffice auch anzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.