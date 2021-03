Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist Schätzungen zufolge im Februar auf rund 2,8 Millionen gestiegen.

Das waren rund 100.000 mehr als im Januar, erklärte das Ifo-Institut in München. Betroffen seien insgesamt 8,5 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Zugenommen habe die Kurzarbeit zuletzt vor allem in Hotels, Gaststätten und im Einzelhandel. In der Industrie sei sie dagegen rückläufig.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.