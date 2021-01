Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer hat nach Einschätzung des Ifo-Instituts für die Konjunktur kaum etwas gebracht.

Erklärtes Ziel der Bundesregierung sei es gewesen, die Bürger dadurch zu größeren Anschaffungen zu bewegen, heißt es in einem Bericht. Dieses sei aber nicht erreicht worden, wie Umfragen nahelegten. Die Senkung der Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember 2020 habe 6,3 Milliarden Euro an zusätzlichem Konsum gebracht. Das entspreche einem Anstieg der privaten Konsumausgaben um lediglich 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der geschätzte Steuerausfall betrage hingegen 20 Milliarden Euro, so das Ifo-Institut.

