Zum Beispiel bei Diesel hätten die Tankstellen den Tankrabatt zu 100 Prozent weitergegeben. (imago / Kirchner-Media / Christopher Neundorf)

Betrachtet wurden in den Berechnungen die Preise in Deutschland im Vergleich zur Entwicklung in Frankreich vor und nach dem 1. Juni. Die Preisentwicklung könne sich in den kommenden Wochen allerdings ändern. Ob die Steuersenkung dauerhaft bei den Konsumenten ankomme, sei offen.

Das Wirtschaftsministerium hatte den Mineralöl-Konzernen vorgeworfen, nur einen Teil der gesenkten Steuer an die Verbraucher weiterzugeben. Wirtschaftsminister Habeck kündigte deshalb eine Verschärfung des Kartellrechts an.

