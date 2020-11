Deutschlands Unternehmen sind wegen der Corona-Pandemie derzeit unsicher über den künftigen Verlauf ihrer Geschäfte.

Das Ifo-Institut in München stellte heute einen neuen Index vor, der den Grad der Unsicherheit erfasst. Auf einer Skala von null bis 100 betrug der Wert demnach im Oktober 64,3. Das neue Maß für die Geschäftsunsicherheit wird das Ifo-Institut von nun an regelmäßig in seinen Pressemitteilungen zum Geschäftsklima veröffentlichen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.