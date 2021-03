Ifo-Präsident Fuest hält weitere Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown nur mit einer veränderten Teststrategie für verantwortbar.

Sinnvoll sei ein regional differenziertes Vorgehen, da eine bundeseinheitliche Umsetzung wahrscheinlich nicht zu schaffen sei, sagte Fuest im Deutschlandfunk.

Notwendig sei eine veränderte Teststrategie mit Schnelltests vor Ort, etwa am Eingang von Einkaufszentren. Dort wo es Testkonzepte und die nötige Infrastruktur bereits gebe, könne geöffnet werden. Fuest warnte, ganz ohne solche Tests drohe Deutschland direkt wieder in einen Lockdown zu laufen, denn die Gefahr einer dritten Welle sei sehr groß.



Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Coronakrise an diesem Mittwoch werden die Stimmen lauter, die schnelle Öffnungsschritte aus dem Lockdown fordern – trotz erneut steigender Corona-Neuinfektionen. So dringen Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) und die Wirtschaftsminister der Länder auf branchenübergreifende Öffnungen bereits im März.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 01.03.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 17.02.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 23.02.)

+ Grenzkontrollen: Was es zu beachten gibt (Stand 15.02.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 26.02.)

Test und Schutz

+ Testen: So funktionieren die neuen Corona-Selbsttests (Stand: 24.02.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 23.02.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 26.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (17.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 25.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.02.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.