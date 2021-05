Die deutsche Baubranche ist nach einer Umfrage des Ifo-Instituts von einem erheblichen Matarialmangel betroffen.

In einer Analyse des Münchner Forschungsinstituts ist von einem Engpass die Rede, der so schlimm sei wie seit Anfang der 1990-er Jahre nicht mehr. Fast 24 Prozent der befragten Firmen berichteten demnach im Bereich Hochbau über Probleme, rechtzeitig Baustoffe zu beschaffen. Zum Vergleich: Im März lag der Anteil nach Angaben des Ifo-Instituts nur bei knapp sechs Prozent.



Die Experten vermuten, dass die Produktion von Baustoffen wegen der Corona-Krise heruntergefahren worden ist. Die Nachfrage steige nun aber schneller als erwartet.



An der Befragung nahmen etwa 800 Firmen aus dem Bausektor teil.

