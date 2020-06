Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr, erwartet, dass die deutsche Exportwirtschaft mit Verzögerung wieder auflebt.

Felbermayr sagte im Deutschlandfunk, zwar erhole sich der Binnenmarkt inzwischen, wichtige Absatzmärkte wie die USA und China steckten jedoch noch in der Corona-Krise. Der Export laufe entsprechend dieser Entwicklung etwas nach. Nach den Worten Felbermayrs könnte der Juni erste Zeichen von Erholung für die deutschen Ausfuhren bringen.



Das Statistische Bundesamt hatte für den April deutliche Verluste in der Exportwirtschaft verzeichnet. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 31 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Die Behörde sprach vom größten Rückgang seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950.



Zu dem Export-Einbruch haben vor allem die weltweiten Handelsbeschränkungen geführt. Ausschlaggebend waren auch die geschlossenen Grenzen im europäischen Binnenmarkt sowie die Störungen in der See- und Luftfracht. Einen starken Rückgang verbuchten die Statistiker auch bei den Einfuhren. Insgesamt sanken die Importe im Vergleich zum April letzten Jahres um mehr als 21 Prozent auf 72,2 Milliarden Euro.

