Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Dennis Snower, hat vor einem weiteren Auseinanderdriften von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gewarnt.

Große Aufgabe werde es sein, die drei Sphären wieder zusammenzubringen, sagte der deutsch-amerikanische Ökonom im Deutschlandfunk vor dem heute beginnenden Weltwirtschaftsforum in Davos. In den vergangenen beiden Jahrzehnten habe man nur auf wirtschaftlichen Fortschritt geschaut und weniger, wie die Gesellschaft sich entwickele. Globalisisierungsprozesse und technischer Fortschritt hätten die Gesellschaft oftmals zerrüttet. Die Politik scheine zudem sehr fern von den Interessen der Menschen zu sein.



Snower betonte, angesichts dieser Entwicklung seien Treffen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos nötiger denn je. Es wäre extrem wichtig gewesen, wenn auch US-Präsident Trump und die britische Premierministerin May dabei gewesen wären. Gerade in den Vereinigten Staaten und Großbritannien gebe es große soziale Spannungen.



Neben Trump und May hat auch der französische Präsident Macron seine Teilnahme abgesagt.