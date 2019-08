Die Politik habe nicht ausreichend erkannt, dass fehlende Sozialwohnungen nur durch neuen Wohnraum gechaffen werden könnten, sagte Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Umwelt, im Deutschlandfunk. Die IG Bau hat gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund, der Caritas und anderen am Donnerstag einen "Akutplan Soziales Wohnen" vorgelegt.

Der Bestand an Sozialwohnungen sei von einst vier Millionen auf knapp 1,4 Millionen gesunken. Dies zeige, dass der Markt das Problem des bezahlbaren Wohnens nicht lösen könne. Bund, Länder und Kommunen seien in der Verantwortung: Für mehr Wohnungen im sozialen Wohnungsbau müsste die öffentliche Hand kostengünstig Wohnraum zur Verfügung stellen, bezahlbares Wohnen sei Teil der öffentlichen Fürsorgepflicht. Dafür müsse Geld in die Hand genommen werden. Spekulation beim Bauland sei nach wie vor der größte Kostentreiber.

Die Dramatik auf dem Wohnungsmarkt sei groß, nicht nur bei Geringverdienern, so Feigel. Es sei auch für Familien nicht mehr finanzierbar, in Großräumen wie München, Berlin oder Frankfurt eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Der Staat muss hier Prioritäten setzen. Er ist hier in der Verantwortung.

Feigel sieht den Staat auch bei dem Nachwuchsproblem der Bauwirtschaft in der Pflicht. Unternehmen hätten zu wenig Sicherheit, dass über viele Jahre hinweg investiert wird, in Wohnraum, Straßen und Infrastruktur. Dann würden auch die notwendigen Kapazitäten auch aufgebaut. Die Politik müsse längerfristig denken, über einen Zeitraum von mindestens zehn, 15 Jahren.

Mehr Investitionen in Wohnraum - trotz Schuldenbremse

Feiger sprach sich auch dafür aus, dass die von seinem SPD-Parteikollegen und Bundesfinanzminister Olaf Scholz durchgesetzte Schuldenbremse bei den Investitionen in bezahlbares Wohnen keine Rolle spielen dürfe. Das Problem könne nicht innerhalb einer Schuldenbremse geregelt werden. Bei der Dramatik auf dem sei so hart, dass wir tatsächlich finanzieren müssen. In der gegenwärtigen Wirtschaftslage sei dies möglich. Als Minimalziel, so die Forderung des Bündnisses, müsste der Bestand bis 2030 auf rund zwei Millionen solcher Wohnungen aufgestockt werden.