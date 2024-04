Grossbaustelle in einem Neubaugebiet im Stadtteil Neuperlach in München (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die Wirtschaft hierzulande hänge stark am Wohnungsbau, sagte Feiger im Deutschlandfunk. Zudem seien die Unternehmen dringend auf Fachkräfte angewiesen. Doch diese wollten ohne bezahlbare Unterkünfte nicht nach Deutschland kommen. Feiger sprach auch von der Gefahr des sozialen Sprengstoffs, wenn sich Menschen von ihrer Arbeit keine bezahlbare Wohnung leisten könnten.

Beim heutigen so genannten Wohnungsbau-Tag wollen mehrere Branchenverbände die Bundesregierung dazu bewegen, den Wohnungsbau stärker zu unterstützen. Feiger betonte, er erwarte Zinsvergünstigungsprogramme über die KfW. Der Markt alleine werde die Probleme nicht regeln. Bundesbauministerin Geywitz verwies in der "Rheinischen Post" darauf, dass fast alle Bundesländer deutlich mehr in den Neubau von bezahlbarem Wohnen steckten als in der Vergangenheit.

Die Bauindustrie hingegen sieht trotz der sinkenden Inflation keinerlei Anzeichen für eine Entspannung am Wohnungsmarkt. Einige Politiker redeten bereits von Signalen einer Belebung des Wohnungsbaus, dabei sei die Talfahrt noch im vollen Gang, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Müller, der "Augsburger Allgemeinen" und der "Rheinischen Post". Ähnlich äußerten sich Handwerkspräsident Dittrich und der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, Warnecke.

