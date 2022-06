Jörg Hofmann (IG Metall/Frank Rumpenhorst)

Das kündigte Präsident Hofmann in der Süddeutschen Zeitung an. Er sagte, man brauche eine kräftige Lohnerhöhung. Außerdem sollte die Bundesregierung Sondergewinne der Unternehmen durch die Inflation abschöpfen, so der Gewerkschaftschef. Er warf den Unternehmen vor, von der Inflation zu profitieren, indem sie die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben. - Der Vorschlag einer so genannten Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne war zuletzt in der Ampelkoaltion kontrovers diskutiert worden; von der FDP kam Ablehnung.

Der IG-Metall-Vorstand stellt am 20. Juni seine offizielle Forderung für die anstehende Tarifrunde vor. Den Hinweis von Bundesfinanzminister Lindner, die Gewerkschaft solle sich mit ihren Forderungen maßvoll verhalten, wies Hofmann zurück. Er brauche keine Ratschläge von Herrn Lindner, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.