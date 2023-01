Elektromobilität

Öffentliche Ladesäule für E-Autos auf einem Parkplatz (Imago | MiS )

Großparkplätze von Einkaufszentren und an Autobahnen sollten zwingend mit Ladesäulen ausgestattet werden müssen, sagte IG-Metall-Chef Hofmann den Funke-Medien. Dies sollte über das Ordnungsrecht geschehen.

Ob das Ziel von 15 Millionen Elektroautos in Deutschland bis zum Jahr 2030 erreicht werde, hänge von der Ladesäulen- und Netzinfrastruktur ab. In der Pflicht stehe vor allem die Energiewirtschaft. Aber auch die Autoindustrie müsse sich am Ausbau beteiligen, betonte Hofmann.

