Stahlindustrie

Ein Stahlkocher bei der Arbeit (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Diese sollen am 1. Juni beginnen, wie die Gewerkschaft nach einer Sitzung ihrer Tarifkommission mitteilte. Zuvor hatte es auch in der zweiten Runde der Gespräche mit den Arbeitgebern keine greifbaren Ergebnisse gegeben. Die Gewerkschaft fordert 8,2 Prozent mehr Lohn für die Stahlkocher, die Arbeitgeber hatten in der ersten Gesprächsrunde Mitte Mai eine Einmalzahlung in Höhe von 2.100 Euro angeboten. IG-Metall-Verhandlungsführer Giesler sagte, eine Einmalzahlung reiche nicht. Die Arbeitgeber hatten mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Folgen für den Energiesektor erklärt, die Forderung der IG Metall entspreche nicht dem Gebot der Stunde.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.