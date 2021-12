Eine Flagge mit dem Logo der IG Metall im Wind: Die Gewerkschaft ruft zum Streik bei Airbus auf. (ZB)

Für morgen sei eine Protestaktion vor der Aufsichtsratssitzung in Hamburg geplant, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft mit. Zudem werde eine Online-Kundgebung für Freitag vorbereitet. Die jüngste Verhandlung habe gezeigt, dass Airbus die Eskalation suche, hieß es im Streikaufruf. Die Geschäftsführung habe Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen zurückgenommen und sei nicht bereit, ein faires Zukunftspaket für alle Beschäftigten und Standorte abzuschließen.

Airbus will Teile der Zuliefer-Tochter Premium Aerotec verkaufen. In der Einzelteilfertigung arbeiten vor allem in Augsburg und Varel bei Bremen etwa 3.500 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.