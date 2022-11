Metall-Industrie

Die IG Metall will ihren Arbeitskampf in der kommenden Woche womöglich ausweiten. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die Arbeitgeber hätten auch in der vierten Verhandlungsrunde keinerlei Lösungswillen erkennen lassen, erklärte der IG-Metall-Bezirk Mitte. Streiks gibt es morgen bereits in Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen. Über das weitere Vorgehen will der IG-Metall-Vorstand dann am Abend entscheiden. Die Beschäftigten hätten kein Verständnis für die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber, erklärte Gewerkschaftschef Hofmann. Die Arbeitgeber müssten nun ein substanzielles Angebot vorlegen.

Die IG Metall fordert für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Branche acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bislang eine pauschale Erhöhung um 3.000 Euro netto bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Beide Seiten argumentieren mit der hohen Inflation und einer drohenden Wirtschaftskrise.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.