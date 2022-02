Außenaufnahme einer Airbus-Fabrik (dpa / Ben Birchall / PA Wire)

Man habe sich mit dem Flugzeugbauer über die künftige Struktur von Airbus und der Zuliefer-Tochter Premium Aerotec geeinigt, teilte die Gewerkschaft am Morgen mit. Einzelheiten sollen in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Vormittag verkündet werden.

Die IG Metall hatte mit Streiks gedroht, wenn es bis heute nicht zu einer Einigung kommt.

Airbus will die Montage von Flugzeugrümpfen und -strukturen in einem neuen Tochterunternehmen zusammenfassen. Betroffen wären Standorte in Stade, Hamburg, Augsburg, Bremen und Nordenham. Zudem will der Flugzeugbauer die Teilefertigung bei Premium Aerotec in Augsburg, in Varel und in Rumänien an einen Investor verkaufen.

