Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ihre Warnstreiks fortgesetzt.

In Bayern rief die Gewerkschaft zu Arbeitsniederlegungen in 59 Betrieben auf. Schwerpunkt der Aktion ist Nürnberg. Nach Angaben der IG Metall wird es auch einen Warnstreik beim Automobilhersteller Audi in Ingolstadt geben. Auch in Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Kundgebungen und Aktionen geplant, unter anderem in 15 Betrieben in Bocholt.



Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten unter Verweis auf Belastungen durch die Corona-Pandemie Lohnerhöhungen erst ab dem nächstem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.