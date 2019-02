In der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat ein erster Warnstreik begonnen.

Bei Thyssenkrupp in Dortmund legten nach Angaben der IG Metall 350 Beschäftigte die Arbeit nieder. Die Protest-Aktionen sollen morgen in Bochum, Duisburg und Kreuztal fortgesetzt werden und dann auch den Konzern ArcelorMittal betreffen. Die Gewerkschaft rechnet mit insgesamt rund 1.000 Teilnehmern.



Die Tarifrunden waren bislang ergebnislos verlaufen. Die IG Metall fordert für die rund 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sechs Prozent mehr Geld. Außerdem setzt sie sich für die Einführung eines Urlaubsgelds ein, das auch in freie Tage umgewandelt werden kann. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.