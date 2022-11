Tarifkonflikt in Metall- und Elektroindustrie

Warnstreiks bei der IG Metall (Archivbild) (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft gab am Abend grünes Licht für einen Einigungsversuch im Bezirk Baden-Württemberg. Die Verhandlungen sollen demnach in fünfter Runde am Donnerstag beginnen. IG-Metall-Chef Hofmann erklärte, die Arbeitgeber müssten sich jetzt bewegen und ein verbessertes Angebot vorlegen. Die Gewerkschaft hatte ihre Warnstreiks gestern fortgesetzt - mit Schwerpunkt in Baden-Württemberg. Für heute sind Arbeitsniederlegungen in Nordrhein-Westfalen geplant.

Die IG Metall fordert für die fast vier Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht näher bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.