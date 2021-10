Der Schienen- und Straßenverkehr in Deutschland wird seit heute früh auf einigen Abschnitten durch Sturmschäden behindert.

Bei Speyer in Rheinland-Pfalz war die Rheinbrücke der Autobahn 61 laut Polizei am Morgen wegen querstehender Lastwagen gesperrt. Die Deutsche Bahn meldete, aufgrund des Unwetters sei der Bahnverkehr bundesweit beeinträchtigt. Teilweise gibt es Oberleitungsschäden oder Streckensperrungen wegen heruntergefallener Äste. Im DB-Regionalverkehr mehrerer Bundesländer kommt es nach Informationen der Bahn ebenfalls zu Verspätungen und Zugausfällen.

Im Internet veröffentlicht die Deutsche Bahn eine aktuelle Übersicht. Auch Privatbahnen sind betroffen.



In Berlin rief die Feuerwehr den "Ausnahmezustand Wetter" aus. Priorität hätten Notrufe, bei denen Menschen in Gefahr seien, teilte die Feuerwehr mit. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Berlin und Brandenburg mit Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Hier gibt es eine Übersicht der Warnmeldungen des Deutschen Wetterdiensts.



Verkehrsstörungen werden auch aus Frankreich gemeldet. Im Norden sind zudem rund 250.000 Haushalte ohne Strom. Es kam zu massiven Zugausfällen. Auch in der Region um Paris ist der Verkehr eingeschränkt. Die Sturmböen waren laut Météo France mit bis zu 175 Kilometern pro Stunde über das Land gezogen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.