Etliche seiner Werke schrieben Musikgeschichte - und sorgten obendrein für handfeste Theaterskandale. Heute erfreuen sich Ballette wie "Der Feuervogel", Orchesterstücke wie die "Symphony in C" oder die Oper "The Rake‘s Progress" großer Beliebtheit. Vergleichsweise unbekannt ist dagegen ein großer Teil von Strawinskys Kammermusikwerk, zu dem unter anderem Stücke für Streichquartett, ein Klavierseptett und ein Bläseroktett sowie Kompositionen für zwei Klaviere zählen. Welche Bedeutung hatte diese Gattung für den russischen Komponisten? War die Kammermusik ein Experimentierfeld für ihn? Und wie groß ist das Interesse heute an ihr? Eine Begegnung mit seiner Kunst im Kleinen zum 50. Todestag von Igor Strawinsky.