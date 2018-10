In Japan ist ein weiterer Atomreaktor wieder in Betrieb genommen worden.

Die Anlage in Ikata im Südwesten des Landes war wegen Widerstands in der Bevölkerung für ein knappes Jahr abgeschaltet worden. Eine Vereinigung hatte sich zunächst vor Gericht mit dem Argument durchgesetzt, dass der Betreiber das Risiko durch einen möglichen Vulkanausbruch unterschätzt habe. Dasselbe Gericht hob die Verfügung allerdings vergangenen Monat wieder auf.



Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 hatte die japanische Regierung zunächst sämtliche Atomreaktoren herunterfahren lassen. Vier Jahre später ging die erste Anlage wieder in Betrieb.