Der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer. (Mazen Mahdi / AFP)

Maurer sagte der Nachrichtenagentur AFP, er werde in den nächsten Tagen mit hochrangigen Vertretern des Verteidigungs- und des Außenministeriums zusammentreffen. Zuvor war Maurer in der Ukraine. - Eine der Hauptaufgaben des IKRK in Konfliktsituationen besteht darin, dazu beizutragen, dass Kriegsgefangene menschenwürdig behandelt werden und mit ihren Familien kommunizieren können. Die Organisation hat bisher von keiner der beiden Kriegsparteien Zugang zu Gefangenen erhalten.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.