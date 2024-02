Krieg im Gazastreifen

Mirjana Spoljaric ist Präsidentin des IKRK. Sie hat erneut auf die katastrophale Lage im Gazastreifen hingeweisen. (picture alliance / Keystone / Salvatore di Nolfi)

Der Spielraum verenge sich tagtäglich, sagte Spoljaric im Deutschlandfunk . Die Einfuhr von Medikamenten und anderen Hilfsgütern sei schwierig. Es gebe keine sicheren Orte mehr, der Zugang zu Medizin sei kaum noch vorhanden, der zu Wasser massiv eingeschränkt. Es sei schwer nachzuvollziehen, wie Israel den versprochenen Schutz für die Zivilbevölkerung noch gewährleisten wolle, sagte Spoljaric.

Israel plant trotz internationaler Kritik eine Bodenoffensive in der Stadt Rafah. Dort halten sich auf engstem Raum rund 1,3 Millionen Menschen auf. Einem Bericht der "Times of Israel" zufolge will die israelische Armee dem Kriegskabinett in Kürze einen detaillierten Plan für den Einsatz in Rafah vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.