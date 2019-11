Seit dem Abend werden an allen deutschen Grenzen verstärkte Kontrollen durchgeführt.

Die Bundespolizei setzt damit einen Erlass von Bundesinnenminister Seehofer um. Wie die Behörde in Potsdam mitteilte, werden die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen bereits intensiviert. Menschen, gegen die eine Wiedereinreisesperre in die Bundesrepublik vorliegt, werden demnach bei Kontrollen an allen deutschen Grenzen zurückgewiesen, auch, wenn sie neue Asylanträge stellen.



Hintergrund ist der Fall des libanesischen Clan-Chefs Miri, der aus Bremen in den Libanon abgeschoben worden war, illegal nach Deutschland zurückkehrte und einen Asylantrag stellte.