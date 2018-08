Der italienische Innenminister Salvini strebt ein Blockadeprogramm für illegale Einwanderung nach australischem Vorbild an.

Dort gelte das Prinzip, dass niemand, der auf See aufgegriffen werde, seinen Fuß auf australischen Boden setzen dürfe, sagte Salvini in einem Radio-Interview. Dies müsse man auch auf dem Mittelmeer erreichen. Ziel könne nicht eine Verteilung der Migranten in Europa sein. Vielmehr müsse schon in den Herkunftsländern durch europäische Stellen über Asylanträge entschieden werden.



Im Hafen der sizilianischen Stadt Catania konnten mittlerweile fast 30 minderjährige Flüchtlinge das italienische Schiff "Diciotti" verlassen. Die restlichen im Mittelmeer geretteten Menschen aus Afrika müssen weiter an Bord ausharren, bis ihre Verteilung auf Länder in der Europäischen Union geklärt ist.