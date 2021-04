Die USA haben angesichts der zunehmenden Zahl an Migranten aus Zentralamerika zusätzliche Hilfsgelder für die Region angekündigt.

Vizepräsidentin Harris teilte mit, wegen der katastrophalen Situation und des akuten Leidens von Millionen von Menschen stelle man 310 Millionen Dollar für die Länder El Salvador, Honduras und Guatemala bereit. Das Geld solle für humanitäre Hilfe und zur Bekämpfung der Unterernährung eingesetzt werden. Harris plant für Juni einen Besuch in Zentralamerika.



Im März wurden den Angaben zufolge an der Grenze zu Mexiko mehr als 172.000 Menschen aufgegriffen, die illegal in die USA wollten, darunter fast 19.000 unbegleitete Minderjährige. Das bedeutete einen Anstieg von 71 Prozent gegenüber dem Vormonat und sei der höchste Stand seit 15 Jahren, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.