Immer mehr Länder in Asien wollen den Plastikmüll aus Industrieländern nicht mehr haben. Auch aus Deutschland landet Müll dort auf illegalen Deponien. Damit muss Schluss sein, sagt der SPD-Umweltpolitiker Thews. Er fordert strengere Kontrollen der Abfallwirtschaft. Aber nicht nur das.

Es könne nicht sein, dass Müll deutscher Entsorgungsbetriebe in Länder wie Malaysia gelange und dort illegal entsorgt werde, sagte Thews im Deutschlandfunk. Firmen sollten etwa nachweisen müssen, dass sie sauberen Plastikmüll transportierten und in den Zielländern vernünftige Recyclingverfahren bereitstünden. Bei Nichteinhaltung müssten harte Konsequenzen drohen, so der stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag.



Die Recyclingbemühungen Deutschlands und das Bestreben, umweltfreundliches Plastik zu produzieren, würden durch Fälle illegaler Müllentsorgung im Ausland geradezu konterkariert, betonte Thews. Dabei sei es gar nicht erforderlich, Abfall zu exportieren. Stattdessen müsse man in neue Recyclinganlagen investieren und die Aufbereitung im Inland durchführen.

Malaysia will nicht Müllhalde der Welt sein

Vor wenigen Tagen hatte Malaysia angekündigt, mehrere Tausend Tonnen unverwertbaren Mülls an die Herkunftsländer zurückzuschicken. Malaysia werde nicht die Müllhalde der Welt sein, hieß es aus dem Umweltministerium in Kuala Lumpur. Malaysia gilt als größter Importeur von deutschem Plastikmüll. Statt ordnungsgemäß recycelt zu werden, landen die Abfälle dort häufig auf illegalen Deponien.



Lange Zeit hatte China einen Großteil des Plastikmülls wohlhabender Industrienationen zu Recyclingszwecken importiert. Letztes Jahr beschloss Peking jedoch, kein gebrauchtes Plastik aus anderen Ländern mehr zu verarbeiten, um die eigene Umweltbilanz zu verbessern. Seitdem werden große Kunststoffmengen nach Südostasien transportiert. Allein in Malaysia hat sich die Einfuhr von Plastikabfällen seit 2016 mehr als verdreifacht. Auch die Phillippinen wehren sich gegen die Müllentsorgung - sie schickten gestern mehr als 1.300 Tonnen Abfall nach Kanada zurück.



Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wertete die Entscheidungen, Müll zurückzusenden, als "ein wichtiges Signal". Das könne auch Deutschland nicht länger ignorieren, das hinter den USA, Japan und Großbritannien der viertgrößte Exporteur von Kunststoffabfällen nach Malaysia sei.

Strengere Regeln ab 2021

Mitte Mai hatten sich bei einem UNO-Treffen in Genf rund 180 Länder darauf verständigt, dass Plastikabfälle künftig nur noch frei gehandelt werden sollen, wenn diese gereinigt, gut sortiert und recycelbar sind. Für den Export anderer Plastikabfälle soll in Zukunft weltweit eine Zustimmung der zuständigen Behörden aus den Export- und Importstaaten erforderlich sein. Die Ausfuhr schlecht recycelbaren Mülls soll ab 2021 untersagt werden.