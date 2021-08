Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Gahler, hat sich besorgt über den anhaltenden Flüchtlingsstrom aus Belarus nach Litauen geäußert.

Am Wochenende seien 289 Asylsuchende über die Grenze gelangt, seit Mitternacht weitere 109, sagte Gahler im Deutschlandfunk [Audio]. Für ein kleines Land wie Litauen sei dies eine enorme Belastung. Bislang kämen die meisten Geflüchteten zunächst per Flugzeug aus dem Irak nach Belarus und gingen dann illegal über die Grenze ins EU-Nachbarland Litauen. Deshalb wolle die EU auch mit der Regierung in Bagdad sprechen, um diese Route zu unterbinden. Der CDU-Politiker sprach sich zugleich für weitere Wirtschaftssanktionen gegen Belarus aus. Ein Flüchtlings-Deal wie mit der Türkei komme in keinem Fall in Frage, da die Konstellation hier eine ganz andere sei, betonte er.



EU-Innenkommissarin Johansson ist seit gestern in Litauen, um mit der Regierung über die aktuelle Situation zu sprechen. Dabei geht es auch um zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der EU-Außengrenze zwischen Litauen und Belarus.

