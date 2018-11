Nach Berichten über eine Spendenaffäre bei der AfD haben SPD und Grüne Aufklärung gefordert.

Der SPD-Abgeordnete Kahrs sagte dem "Handelsblatt", der Bundestag müsse die Angelegenheit genau prüfen. Wenn die Spende illegal gewesen sei, müsse die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel zurücktreten. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Haßelmann, betonte, es müsse Schluss sein mit Verschleierung und Ausreden bei der AfD.



Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" hat eine Schweizer Pharmafirma im vergangenen Jahr in 18 Tranchen mehr als 130.000 Euro an Weidels AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen. Die AfD hat damit offenbar mehrfach gegen das Parteiengesetz verstoßen. Weidel zufolge wurde das Geld in voller Höhe zurückgezahlt.