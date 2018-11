Nach Berichten über eine Spendenaffäre bei der AfD beschäftigt sich die Bundestagsverwaltung mit dem Fall.

Der Bundesverband der Partei sei um eine Stellungnahme gebeten worden, teilte die Verwaltung in Berlin mit. Parteispenden aus Ländern außerhalb der Europäischen Union düften grundsätzlich nicht angenommen werden.



Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" hat eine Schweizer Pharmafirma im vergangenen Jahr in 18 Tranchen mehr als 130.000 Euro an Weidels AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen. Das Geld wurde der AfD zufolge mittlerweile zurückgezahlt.