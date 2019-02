Die Stadt Paris hat angekündigt, gegen die Unterkunfts-Vermittlung Airbnb vor Gericht zu ziehen.

Auf der Online-Plattform würden in Paris 1.000 nicht registrierte Wohnungen angeboten, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit verstoße Airbnb gegen geltende Auflagen. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo erklärte, illegale Touristenunterkünfte trieben die Mietpreise in die Höhe und stellten eine Belästigung für die Anwohner dar. Sie habe deshalb beschlossen, Airbnb zur Verantwortung zu ziehen. Dem Unternehmen drohe nun eine Geldstrafe in Höhe von 12,5 Millionen Euro.



In Paris muss für Wohnungen, die über Vermittlungsportale angeboten werden, eine offizielle Registrierungsnummer beantragt werden.