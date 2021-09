Der frühere französische Staatspräsident Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampf-Finanzierung zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Er habe es als Präsidentschafts-Kandidat unterlassen, die Kosten zu kontrollieren, teilte ein Gericht in Paris mit. Mit dem Ex-Präsidenten wurden 13 weitere Angeklagte schuldig gesprochen. Sarkozy, der der Urteilsverkündung fern blieb, kann die Haftstrafe zu Hause verbüßen und soll dabei elektronisch überwacht werden.



Die Staatsanwaltschaft legte ihm zur Last, die gescheiterte Kampagne für seine Wiederwahl 2012 illegal finanziert zu haben. Sie hatte eine Haftstrafe von einem Jahr, davon sechs Monate auf Bewährung, sowie eine Geldstrafe gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.



Sarkozy wurde bereits im März dieses Jahres in einem Korruptionsprozess zu drei Jahren Haft, zwei davon auf Bewährung verurteilt. Gegen dieses Urteil ist er in Berufung gegangen.

