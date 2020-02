Illegales Autorennen in Moers

Nach einem illegalen Autorennen mit einem Todesopfer in Moers hat das Landgericht Kleve den Fahrer wegen Mordes verurteilt.

Der 22-Jährige muss lebenslang in Haft. Er hatte sich im April letzten Jahres mit einem zweiten Angeklagten ein Rennen in einem Wohngebiet geliefert und war dabei gegen das Auto einer 43-Jährigen geprallt. Die Frau starb später an ihren Verletzungen. Den zweiten Angeklagten verurteilten die Richter zu drei Jahren und neun Monaten.