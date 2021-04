Bei einem illegalen Massentreffen in einem Park in Brüssel ist es zu Zusammenstößen zwischen Feiernden und der Polizei gekommen.

Mindestens 26 Beamte wurden bei den Krawallen verletzt, wie die Polizei mitteilte. 22 Personen seien festgenommen worden. Nach Einschätzung der Sicherheitskräfte hatten an dem Treffen trotz Corona-Beschränkungen etwa 2.000 Menschen teilgenommen. Es kam zur Eskalation, als die Polizei sie zum Verlassen des Parks aufforderte. Flaschen und andere Gegenstände wurden auf die Beamten geworfen. Daraufhin versuchten sie die Feiernden mit dem Einsatz von Wasserwerfen und Tränengas auseinanderzutreiben.



Die Corona-Infektionszahlen in Belgien waren in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei etwa 300.

